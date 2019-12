Кибервойска США рекрутировали хакеров для атаки на Россию

Страны Запада, в частности, США регулярно пытаются оказать информационное давление на Россию. Для реализации этих целей используются СМИ, поисковые системы, соцсети и даже спецподразделение американской армии — U.S. Cybercom.

После событий 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот, а Крым воссоединился с Россией после референдума, Запад резко сменил риторику в отношении России. Против российских компаний и граждан под предлогом якобы «агрессии» в отношении соседнего государства ввели санкции. Тогда же Москва предприняла контрмеры против некоторых стран ЕС и США.

США перенесли открытый конфликт в инфополе, пишет Федеральное агентство новостей. Под «удар» попали ключевые ресурсы. Например, стало известно, что Google и Facebook незаконно собирают данные о пользователях. Другая соцсеть — Twitter — просто удаляет потенциально «опасный» контент.

Вашингтон использует ряд ангажированных СМИ вроде Bloomberg, The Washington Post или The New York Times. Эти издания работают в интересах правительственных элит. Нередко там публикуются вбросы о внутриполитической обстановки в России, или ее действий на международной арене.

Для информационного давления на Россию Запад также используют либеральные СМИ. За «щедрое вознаграждение» такие ресурсы, как «Дождь», «Новая газета», «Медуза» продвигают любую ложь, которая будет выгодна потенциальным зарубежным заказчикам, отмечает ФАН. Такие издания-иноагенты, как «Голос Америки» и «Радио Свобода», являющиеся государственными СМИ США.

России противостоит этому с помощью закона «Об иностранных агентах». Постановление приняли в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America — филиала российской телекомпании, зарегистрироваться как иноагент.

США даже не пытаются скрыть или завуалировать свою «подрывную» деятельность. Так, 25 декабря The Washington Post со ссылкой на данные U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США) сообщило о готовности осуществлять хакерские атаки против российских чиновников. Такую тактику могут применить уже в 2020 году. Помимо шантажа и угроз в адрес официальных лиц, предлагается дезинформировать российское общество для внутриполитической обстановки в России.

Разработка Киберкомандованием США новых «схем» ведения информационных войн можно расценить как открытую агрессию и провокацию с целью вмешательства во внутренние дела России, подчеркивает ФАН.

«Западные демократии» акцентируют внимание на важности соблюдения прав человека, но тактика U.S. Cybercom говорит об обратном — в случаях, когда на кону стоит политическое влияние, США готовы пренебречь либеральными ценностями, резюмирует издание.