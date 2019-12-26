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 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

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Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
17:17   26 Декабря 2019
Россия

Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в России в 2019 году

Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в России в 2019 году

Эксперты назвали самый продаваемый смартфон в России в 2019 году, статистикой поделилась группа «М.Видео-Эльдорадо».

Как отметили в компании, чаще всего россиян интересовали смартфоны в пределах 10-20 тысяч рублей и флагманские модели стоимостью выше 50 тысяч рублей. Средний чек за смартфон в 2019 году составил 16,5 тысячи рублей, что выше показателя прошлого года на шесть процентов, передает телеканал «360».

Список самых продаваемых телефонов в 2019 году возглавил Samsung Galaxy A50. Кроме того, россияне охотно покупали другие модели Samsung, а также Apple, Huawei, Honor или Xiaomi. Эксперты связывают это с тем, что люди доверяют этим компаниям и знакомы с их гаджетами.

Статистика говорит о том, что россияне стали чаще покупать телефоны со слотами для двух SIM-карт. Также большинство покупателей приобрели безрамочные смартфоны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #смартфон #samsung #гаджеты

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