Минтруд сообщил, что показатель безработицы в ноябре сопоставим с прошлогодним результатом

Уровень общей безработицы в России за ноябрь составил 4,6 процента, сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты 26 декабря.

«Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 0,9 процента от численности рабочей силы в возрасте 15–72 лет, как и в ноябре 2018 года», — указали в ведомстве.

Так, численность рабочей силы за этот период превысила 76,2 миллиона людей, из которых 72,7 миллиона заняты в экономической деятельности страны. Еще три с половиной миллиона россиян числятся как безработные, согласно критериям Международной организации труда. По данным на конец ноября, 664 тысячи безработных стояли на регистрационном учете в службе занятости.