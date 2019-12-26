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17:46   26 Декабря 2019
Россия

Ильченко посоветовал сходить на «Вторжение» Бондарчука критикам «Союза спасения»

Ильченко посоветовал сходить на «Вторжение» Бондарчука критикам «Союза спасения»

На большие экраны 26 декабря выходит историческая драма Андрея Кравчука «Союз спасения». Сюжет открывает зрителю период истории Российской Империи и деятельность тайных обществ между 1814 и 1826 годами. Все это Кравчук уложил в средние для проката два часа.

Профессор СПбГУ, искусствовед и доктор филологических наук Сергей Ильченко уже успел посмотреть фильм. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Политики Сегодня».

Несомненно, приятен тот факт, что выход драмы приурочен к исторической дате – дню декабристского восстания. По старому стилю оно произошло 14 декабря, по новому – со сдвигом на 12 дней. Это далеко не один момент, который порадовал Ильченко.

«Это первый отечественный фильм, в котором предпринята попытка полностью рассказать о высшей точке развития декабристского движения, причем мы обычно воспринимаем восстание декабристов исключительно как восстание на Сенатской площади. При этом было и второе восстание Черниговского полка», — отметил искусствовед.

Ильченко посоветовал сходить на «Вторжение» Бондарчука критикам «Союза спасения»

Другой положительный момент – подбор актеров. С одной стороны, это лица знакомые российскому зрителю по телесериалам: например, «Бесы» с Шагиным или «Троцкий» с России-1 с Матвеевым… Однако в «Союзе спасения» меняется исторический контекст и привычные образы растворяются: на первый план выходят лучшие актерские качества.

«Можно сказать, что фильм «Союз спасения» собрал лучшую актерскую сборную РФ на сегодняшний момент. Здесь и среднее поколение в лице Домогарова и Власова, и, собственно, молодежь. Но это опытные актеры: Антон Шагин, Леонид Бичевин,  Дмитрий Лысенков, Сергей Власов. В этом смысле [фильм] произвел сильное впечатление», — говорит Ильченко.

К самой картинке, цветовой палитре Петербурга в «Союзе спасения» вопросов в большинстве случаев не возникает. Над костюмами работали приглашенные научные консультанты. Среди них историки-униформологи Оксана Киянская, Александр Кибовский, Сергей Попов, Олег Леонов и даже Владимир Данченко, заведующий сектором военной геральдики в «Эрмитаже».

Ильченко посоветовал сходить на «Вторжение» Бондарчука критикам «Союза спасения»

Тем не менее, фильм не вышел без киноляпов. Есть неточности, однако к ним могут придраться только истинные ценители декабристского движения, уверен Ильченко. Но в объеме всего «Союза спасения» — это лишь «бытовуха».

«Восстание показано на Сенатской площади в течение всего светового дня, хотя оно начиналось ранним утром 14 декабря, когда полки выходили. Они выходили не при свете солнца: выходили из казарм — пришли на Сенатскую, когда было темно. Потому что как вы знаете в декабре в Петербурге темно с утра и темнеет очень рано, и, собственно, этот фактор времени и темноты обыгран в фильме и справедливо обыгран. Немножко со светом. Но это такая бытовая деталь. Только для знатоков, которые изучали историю и имели пятерку за нее, а целом как это показано – сделано очень мощно», — считает Ильченко.

Еще одной особенностью картины можно назвать некоторую поучительность и политический подтекст фильма. Параллели с московскими беспорядками летом 2019-го в рецензии на «Союз спасения», чьи съемки шли летом 2018-го, провел кинокритик Антон Долин. Другой кинокритик Егор Москвитин подчеркнул, что картина все же трактуется двояко. С одной стороны, это картина, поощряющая молодых идеалистов, готовых отдать свою жизнь за отечество. Но с другой стороны, «Союз спасения» — это история о том, что любые потрясения ведут еще к большим трагедиям. Более того, декабристы показались некоторым зрителям глупыми фанатиками, способными только на бессмысленный бунт.

 Ильченко посоветовал сходить на «Вторжение» Бондарчука критикам «Союза спасения»

«Людей выводят на площадь и те, кто ведет людей на площадь, преследуют свои цели, и при этом не все, кто выходят за этими лидерами на площадь понимают, зачем они туда вышли», — отмечает Ильченко.

Основная трагедия состоит как раз в том, что «русские стреляют в русских».

Поэтому картина в целом, безусловно, знаковая, считает Ильченко, при том, что к прошлым историческим фильмам Кравчука — «Викинг» и «Адмирал» относится как к слабым фильмам.

«Здесь Кравчук, на мой взгляд, собрал в единый кулак всю возможную информацию, которую можно интегрировать и сделал из нее очень поучительное зрелище, которое порой смотрится как в неком смысле исторический триллер», — поделился собеседник агентства.

Радует и тот факт, что в фильме наконец-то нет Александра Петрова и Федора Бондарчука. Это огромное достоинство для российского кино, смеется Ильченко. В любом случае, для тех, кому не нравится «Союз спасения», приготовлено отдельное место в кинотеатре на сеанс «Вторжения».

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Автор: Елизавета Антонова
#декабристы

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