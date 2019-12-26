 Ильченко посоветовал сходить на «Вторжение» Бондарчука критикам «Союза спасения»

На большие экраны 26 декабря выходит историческая драма Андрея Кравчука «Союз спасения». Сюжет открывает зрителю период истории Российской Империи и деятельность тайных обществ между 1814 и 1826 годами. Все это Кравчук уложил в средние для проката два часа.

Профессор СПбГУ, искусствовед и доктор филологических наук Сергей Ильченко уже успел посмотреть фильм. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Политики Сегодня».

Несомненно, приятен тот факт, что выход драмы приурочен к исторической дате – дню декабристского восстания. По старому стилю оно произошло 14 декабря, по новому – со сдвигом на 12 дней. Это далеко не один момент, который порадовал Ильченко.

«Это первый отечественный фильм, в котором предпринята попытка полностью рассказать о высшей точке развития декабристского движения, причем мы обычно воспринимаем восстание декабристов исключительно как восстание на Сенатской площади. При этом было и второе восстание Черниговского полка», — отметил искусствовед.

Другой положительный момент – подбор актеров. С одной стороны, это лица знакомые российскому зрителю по телесериалам: например, «Бесы» с Шагиным или «Троцкий» с России-1 с Матвеевым… Однако в «Союзе спасения» меняется исторический контекст и привычные образы растворяются: на первый план выходят лучшие актерские качества.

«Можно сказать, что фильм «Союз спасения» собрал лучшую актерскую сборную РФ на сегодняшний момент. Здесь и среднее поколение в лице Домогарова и Власова, и, собственно, молодежь. Но это опытные актеры: Антон Шагин, Леонид Бичевин, Дмитрий Лысенков, Сергей Власов. В этом смысле [фильм] произвел сильное впечатление», — говорит Ильченко.

К самой картинке, цветовой палитре Петербурга в «Союзе спасения» вопросов в большинстве случаев не возникает. Над костюмами работали приглашенные научные консультанты. Среди них историки-униформологи Оксана Киянская, Александр Кибовский, Сергей Попов, Олег Леонов и даже Владимир Данченко, заведующий сектором военной геральдики в «Эрмитаже».

Тем не менее, фильм не вышел без киноляпов. Есть неточности, однако к ним могут придраться только истинные ценители декабристского движения, уверен Ильченко. Но в объеме всего «Союза спасения» — это лишь «бытовуха».

«Восстание показано на Сенатской площади в течение всего светового дня, хотя оно начиналось ранним утром 14 декабря, когда полки выходили. Они выходили не при свете солнца: выходили из казарм — пришли на Сенатскую, когда было темно. Потому что как вы знаете в декабре в Петербурге темно с утра и темнеет очень рано, и, собственно, этот фактор времени и темноты обыгран в фильме и справедливо обыгран. Немножко со светом. Но это такая бытовая деталь. Только для знатоков, которые изучали историю и имели пятерку за нее, а целом как это показано – сделано очень мощно», — считает Ильченко.

Еще одной особенностью картины можно назвать некоторую поучительность и политический подтекст фильма. Параллели с московскими беспорядками летом 2019-го в рецензии на «Союз спасения», чьи съемки шли летом 2018-го, провел кинокритик Антон Долин. Другой кинокритик Егор Москвитин подчеркнул, что картина все же трактуется двояко. С одной стороны, это картина, поощряющая молодых идеалистов, готовых отдать свою жизнь за отечество. Но с другой стороны, «Союз спасения» — это история о том, что любые потрясения ведут еще к большим трагедиям. Более того, декабристы показались некоторым зрителям глупыми фанатиками, способными только на бессмысленный бунт.

«Людей выводят на площадь и те, кто ведет людей на площадь, преследуют свои цели, и при этом не все, кто выходят за этими лидерами на площадь понимают, зачем они туда вышли», — отмечает Ильченко.

Основная трагедия состоит как раз в том, что «русские стреляют в русских».

Поэтому картина в целом, безусловно, знаковая, считает Ильченко, при том, что к прошлым историческим фильмам Кравчука — «Викинг» и «Адмирал» относится как к слабым фильмам.

«Здесь Кравчук, на мой взгляд, собрал в единый кулак всю возможную информацию, которую можно интегрировать и сделал из нее очень поучительное зрелище, которое порой смотрится как в неком смысле исторический триллер», — поделился собеседник агентства.

Радует и тот факт, что в фильме наконец-то нет Александра Петрова и Федора Бондарчука. Это огромное достоинство для российского кино, смеется Ильченко. В любом случае, для тех, кому не нравится «Союз спасения», приготовлено отдельное место в кинотеатре на сеанс «Вторжения».