В РАН пересмотрят работу комиссии, которая оценивает эффективность научных организаций

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что РАН совместно с Министерством науки и высшего образования (Минобрнауки) планирует пересмотреть результаты работы комиссии, оценивающей эффективность научных организаций.

В августе этого года Минобрнауки озвучило результаты конкурса по обновлению приборной базы институтов. Поддержку получат 111 научных организации на общую сумму больше четырех миллиардов рублей.

«У нас есть совместная (с Минобрнауки) комиссия, которая принимает решение (об оценке организаций), мы не совсем удовлетворены тем, как работает эта комиссия. Думаю, что мы договоримся с министерством, как будет улучшена ее работа», — отметил Сергеев.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина разработан национальный проект «Наука». Согласно целям проекта, в 2024 году Россия должна выйти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в перспективных научных областях.