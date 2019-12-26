Эксперт оценил действия военной полиции РФ, занявшей опорный пункт под сирийской Раккой

Военная полиция РФ заняла опорный пункт в поселке Телль-Самин в Сирии. Это стратегически важный перекресток дорог, которые связывают город Ракку с центром и севером арабской республики. Ранее его покинули военные США.

После поднятия российского флага над пунктом подразделение разместят, а также будет проходить патрулирование. Военная полиция займется обеспечением безопасности мирных жителей Сирии.

Военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев беседе с Nation News выразил мнение, что действия военных РФ соответствуют договоренностям с правительством Сирии и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о патрулировании территорий вдоль границы Турции и Сирии.

Собеседник издания отметил, что нахождение там американские базы — это второстепенный вопрос. Хатылев отметил, что когда еще идут какие-то военные действия, проще использовать готовую инфраструктуру.

«Это важно с точки зрения безопасности — это более приличное размещение, и это важный политический момент. Мы выполняем взятые на себя обязательства, пока Сирия также налаживает мир на своей территории. Мы видим, что коалиция стран НАТО уже более терпимо относится к нашим действиям в Сирии», — сказал военный эксперт.

Собеседник издания также отметил «ложку дегтя» — операции по противодействию теперь перешли в скрытый формат и проводятся более тайно.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против курдских боевиков и их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере Сирии.