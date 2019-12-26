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17:40   26 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт оценил действия военной полиции РФ, занявшей опорный пункт под сирийской Раккой

Эксперт оценил действия военной полиции РФ, занявшей опорный пункт под сирийской Раккой

Военная полиция РФ заняла опорный пункт в поселке Телль-Самин в Сирии. Это стратегически важный перекресток дорог, которые связывают город Ракку с центром и севером арабской республики. Ранее его покинули военные США.

После поднятия российского флага над пунктом подразделение разместят, а также будет проходить патрулирование. Военная полиция займется обеспечением безопасности мирных жителей Сирии.

Военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев беседе с Nation News выразил мнение, что действия военных РФ соответствуют договоренностям с правительством Сирии и с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о патрулировании территорий вдоль границы Турции и Сирии.

Опорный пункт под Раккой поможет военной полиции РФ наладить мир в Сирии

Собеседник издания отметил, что нахождение там американские базы — это второстепенный вопрос. Хатылев отметил, что когда еще идут какие-то военные действия, проще использовать готовую инфраструктуру.

«Это важно с точки зрения безопасности — это более приличное размещение, и это важный политический момент. Мы выполняем взятые на себя обязательства, пока Сирия также налаживает мир на своей территории. Мы видим, что коалиция стран НАТО уже более терпимо относится к нашим действиям в Сирии», — сказал военный эксперт.

Собеседник издания также отметил «ложку дегтя» — операции по противодействию теперь перешли в скрытый формат и проводятся более тайно.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира». Она была направлена против курдских боевиков и их соратников из числа террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, который предполагает завершение турецкой военной операции и отвод курдских боевиков на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также совместное патрулирование в зоне безопасности на севере Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #ракка #военная полиция рф

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