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 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

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 Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
17:01   26 Декабря 2019
Россия

Музей Олимпиады-80 появится на Красной площади в Москве

Музей Олимпиады-80 появится на Красной площади в Москве

Музей Олимпиады-80 появится на Красной площади в Москве, над его созданием сейчас работает Олимпийский комитет РФ (ОКР).

Как сообщает пресс-служба комитета, в музее появятся артефакты, связанные с Олимпийскими играми, которые в 1980 году принимала Россия. Автором идеи о создании музея стал почетный президент ОКР и почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Столичная мэрия поддержала идею создания музей Олимпиады, отметили в ОКР.

Как рассказал глава управления событийного маркетинга и коммуникаций ОКР Роман Марков, в будущем году 4 июля в Москве состоится большой праздник, посвященный 40-летию Олимпиады-80. Ожидается, что на Большой спортивной арене в Лужниках выступит глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#олимпиада #москва #россия #спорт #окр #общество #красная площадь

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