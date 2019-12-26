Музей Олимпиады-80 появится на Красной площади в Москве, над его созданием сейчас работает Олимпийский комитет РФ (ОКР).

Как сообщает пресс-служба комитета, в музее появятся артефакты, связанные с Олимпийскими играми, которые в 1980 году принимала Россия. Автором идеи о создании музея стал почетный президент ОКР и почетный член Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов. Столичная мэрия поддержала идею создания музей Олимпиады, отметили в ОКР.

Как рассказал глава управления событийного маркетинга и коммуникаций ОКР Роман Марков, в будущем году 4 июля в Москве состоится большой праздник, посвященный 40-летию Олимпиады-80. Ожидается, что на Большой спортивной арене в Лужниках выступит глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.