Парламент Ирака получил от президента заявление об отставке

Иракский президент Бархам Салех решил покинуть должность из-за невозможности исполнять обязанности в сложившейся политической обстановке, сообщает телеканал Al Arabiya 26 декабря.

Также в послании к спикеру Совета представителей, то есть парламента, он отказался передавать полномочия по формированию нового правительства выдвиженцу от парламентского блока Асааду аль-Идани. Более того, он извинился за выдвижение кандидата на пост премьера.

«Должность президента должна отвечать волеизъявлению народа. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах подразумевает мою отставку», — заявил Салех.

Теперь парламенту исламской республики предстоит решить, стоит ли принимать отставку президента.