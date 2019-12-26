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17:04   26 Декабря 2019
Весь мир

Парламент Ирака получил от президента заявление об отставке

Парламент Ирака получил от президента заявление об отставке

Иракский президент Бархам Салех решил покинуть должность из-за невозможности исполнять обязанности в сложившейся политической обстановке, сообщает телеканал Al Arabiya 26 декабря.

Также в послании к спикеру Совета представителей, то есть парламента, он отказался передавать полномочия по формированию нового правительства выдвиженцу от парламентского блока Асааду аль-Идани. Более того, он извинился за выдвижение кандидата на пост премьера.

«Должность президента должна отвечать волеизъявлению народа. Моя национальная ответственность в этих обстоятельствах подразумевает мою отставку», — заявил Салех.

Теперь парламенту исламской республики предстоит решить, стоит ли принимать отставку президента.

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Автор: Анна Манц
#ирак #отставка #президент #салех

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