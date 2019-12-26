Эксперт предрек трагичные последствия из-за ввода войск Турции в Ливию

Турция уже переправила на территорию Ливии террористов из Идлиба и ЧВК SADAT. В январе следующего года президент страны Реджеп Тайип Эрдоган намерен представить законопроект об использовании вооруженных сил Турции в Ливии. Военный эксперт Андрей Кошкин в своем комментарии корреспонденту «Народных Новостей» высказал непонимание позиции, которую занял Эрдоган по Ливии.

В настоящее время Турция, намеревается капитально вторгнуться на территорию Ливии, считает Кошкин. По мнению эксперта, такой шаг со стороны Эрдогана приведет к трагическим последствиям и очень обострит ситуацию в стране.

«Турция в Ливии уже сейчас использует подход, который используют США в Сирии. Это сильно обостряет ситуацию в этой стране. А с началом более активных действий Турции в Ливии произойдет резкая поляризация сил, что при широкомасштабном столкновении приведет к весьма трагическим последствиям», — заявил эксперт.

Представители временного правительства в Тобруке не раз заявляли, что Турция занимается незаконными поставками боевикам так называемого «Правительства национального согласия» в Триполи боеприпасов, вооружения и сирийских джихадистов. Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», эксперт и участник «Изборского клуба», член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от РФ Юрий Самонкин считает, что есть только два варианта участия в Ливийском конфликте.

«Либо ты борешься с терроризмом и идешь в фарватере общего международного права с другими странами на основании договоренностей в Сочи и Астане, либо ты ведешь собственную независимую игру, сотрудничая с террористами. Второй вариант, по моему мнению, ошибочен», — заключил Самонкин.

Напомним, что в отношении Ливии действует оружейное эмбарго ООН. Турция в обход ограничений, по воздуху и по морю, поставляет в Триполи оружие и боеприпасы, в том числе военный транспорт и беспилотники.

Напомним, после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году северо-запад и столицу страны захватили бандформирования, формально объединившиеся в так называемое «Правительство национального согласия». Эти группировки связаны, в частности, с запрещенными в России международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.