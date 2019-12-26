Самостоятельным туристам придется лично оплачивать налог при выезде из отеля в Турции

Туристы, отдыхающие в Турции без использования услуг туроператоров, должны будут лично оплачивать налог при выезде из места проживания, сообщили в Ассоциации туристических операторов России 26 декабря.

Напомним, что с 1 апреля наступающего 2020 года в стране начнет взиматься туристический налог. Также один процент от суммы проживания будет суммироваться с ценой размещения и оказываемых услуг. Стоит отметить, что официальные пояснения по нововведению турецкие отели и гостиницы получат лишь в середине января.

Согласно предварительным данным, путешественники, которые самостоятельно забронировали отель, будут должны уплатить налог при выезде из него. В целом, подобная практика встречается по всему миру. Что касается клиентов туроператоров, то пошлина будет включена в тур.

Представители туризма Турции уверены, что введение налога не скажется негативно на популярности курорта у россиян.