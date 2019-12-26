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16:41   26 Декабря 2019
Россия

Захарова анонсировала визит Лаврова в Индию и Шри-Ланку

Захарова анонсировала визит Лаврова в Индию и Шри-Ланку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала визит главы ведомства Сергея Лаврова в Индию и Шри-Ланку. По ее словам, рабочая поездка состоится в январе 2020 года.

По данным Захаровой, поездка Лаврова состоится с 14 по 15 января. В частности, 14 января глава МИД России встретится с президентом и премьер-министром Шри-Ланки в Коломбо, а также проведет переговоры со своим коллегой — главой внешнеполитического ведомства страны. В ходе встречи стороны обсудят отношения России и Шри-Ланки, а также перспективы развития политического диалога и сотрудничества в ряде сфер.

«Отдельное внимание стороны уделят углублению взаимодействия в международных организациях, прежде всего в ООН и ее специализированных учреждениях», — отметила Мария Захарова на брифинге.

Захарова анонсировала визит Лаврова в Индию и Шри-Ланку

На следующий день, 15 января, глава министерства иностранных дел России отправится в столицу Индии Нью-Дели, где встретится с главой МИД страны. Стороны пообщаются о перспективах развития двусторонних отношений, которые оговаривались на саммите во Владивостоке.

Кроме того, Сергей Лавров поучаствует в международной политологической конференции «Диалог Райсина», которая пройдет 16 января, уточнила Захарова.

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Автор: Ольга Воскресенская
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