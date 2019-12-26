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 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

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 Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
16:09   26 Декабря 2019
Россия

Инвесторы из Китая планируют запустить круиз между Крымом и Кубанью

Инвесторы из Китая планируют запустить круиз между Крымом и Кубанью

Инвесторы из Китая планируют открыть круизный маршрут между портами полуострова Крым и Краснодарского края вдоль побережья Черного моря. Переговоры инвесторов с властями уже начались, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Государственного совета республики Алексей Черняк.

«Они понимают, что это выгодно. Компания достаточно небедная, каждый год они отправляют из Китая 4 млн туристов, и в Крыму они видят очень большую перспективу», — заявил Черняк.

В настоящее время единственный круиз в регионе выполняется по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь. По мнению Черняка, одного лайнера «Князь Владимир», на котором совершается данный круиз, «будет маловато».

Название китайской компании не уточняется, переговоры с властями Крыма в Симферополе прошли накануне.

В 2016 году по поручению президента России Владимира Путина организован недельный круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта – Севастополь. Лайнер «Князь Владимир» вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа, оборудован тремя бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системам «шведский стол» и «а-ля карт», кинотеатром, барами, дискотекой и концертной площадками.

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Автор: Роман Самойлов
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