Шаведдинову не советуют говорить с белым медведем о Навальном

Активист штаба Алексея Навального Руслан Шаведдинов по решению суда все-таки отправился на срочную военную службу. Ближайший год ему предстоит прожить в суровых условиях Заполярья, на Новой Земле. Издание Nation News напомнило столичному оппозиционеру, с чем ему придется столкнуться в Арктике, а также подсказало, чему можно научиться за год службы в суровых условиях.

Температуры на Новой Земле зимой достигают -40, летом редко бывает теплее +6. Даже в увольнительной Шаведдинову придется носить выданное обмундирование, специально разработанное для этих широт, отмечает издание.

О пикетах в условиях Арктики придется забыть, как и о голодовке. Калорийное и сбалансированное обильное питание на морозе необходимо. Никаких благодарных зрителей, кроме моржей и белых медведей, там нет, напоминают журналисты.

Белые медведи на Новой Земле настоящие и куда страшнее «единороссов», сделавших зверя символом партии. Издание на всякий случай напоминает: «Отпускай!», «Долой жуликов и воров!», «За Навального!» и прочие лозунги не произведут никакого впечатления на царя Арктики, а скорее раздразнят.

Понятно, что без привычного московского зоопарка (настоящего и политического) оппозиционеру будет тоскливо, но лучше и не пытаться посмотреть на полярного мишку. Но если встреча все же случится — не бежать (Шаведдинов не Навальный, бег на гражданке не практикует), не кричать и не стрелять, советует Nation News.

Лучшая тактика — по возможности плавно снять и бросить в сторону деталь одежды (это отвлечет животное), а потом нужно тихо пятиться назад, уходя из зоны видимости животного.

Кроме того, у Шаведдинова есть уникальный шанс научиться готовить — в условиях Новой Земли сложно заключать контракты с АО, и готовят еду сами солдаты, а также подкачаться — в распоряжении солдат отличные тренажерные залы и бассейн, занятия обязательны. Соратник Навального также научится различать три степени штормовой готовности, виды вьюги, холода и прочие погодные опасности. Кроме того, на Новой Земле уделяют много внимания стрелковой подготовке — оборудование там куда лучше, чем в самом модном московском лазертаге.

Долгие полярные ночи без привычных развлечений располагают к беседе с товарищами по призыву, и не исключено, что общение с настоящим русским народом заставит оппозиционера пересмотреть былые ценности, резюмирует издание.