Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

 Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района

Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

 Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

 Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района

Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

 Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
15:58   26 Декабря 2019
Россия

Пранкеры Вован и Лексус намекнули, что разыграли Грету Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус намекнули, что разыграли Грету Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Александр Столяров), знаменитые телефонными розыгрышами мировых политиков, подвели итоги уходящего 2019 года в блиц-интервью «Политике Сегодня».

 — Пранк года по вашей версии?

 — По нашей версии пранкер года – это Грета Тунберг, — сказал Вован.

 — Это самый главный пранкер, — поддержал коллегу Лексус.

 — Думаю, в следующем году мы еще много про нее каких-то новых подробностей узнаем, о которых еще никто даже не подозревает. Прямо в начале января будет много интересного, — пообещал Вован

Пранкеры Вован и Лексус намекнули, что хотят разыграть Грету Тунберг в новом году

 — Это какое-то пророчество? Вы что-то знаете?

 — Прогноз новогодний, — сохранил он интригу.

 — Мы про всех, конечно, всегда больше знаем, чем остальные, — загадочно произнес Лексус.

 — Пытались ли вы разыграть украинского пранкера Евгения Вольнова?

 — Его жизнь разыграла. Посмотрите на его лицо, — рассмеялись оба.

Пранкеры Вован и Лексус намекнули, что хотят разыграть Грету Тунберг в новом году

 — Планируете в 2021 году баллотироваться в Госдуму?

 — Мы туда и так уже попадаем. Правда, не в качестве сотрудников, — улыбнулся Лексус.

 — Давайте доживем до этого периода, когда можно будет что-то говорить, — сказал Вован.

 — И даже не задумывались?

 — Мы не планируем и не загадываем, — заверил Лексус.

 — Кого бы вы назвали самым ироничным российским политиком года?

 — Ироничным… — задумался Вован.

 — Владимир Путин, наверное, — нашелся Лексус. — Он часто шутит.

 — Будет ли у вас перерыв в работе на новогодние праздники?

 — Боюсь, что не будет, к сожалению, — грустно ответил Вован.

 — Планируете выпускать пранки?

 — Не готовы очень многие.

 — Отмечать в России планируете?

 — Да.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Марк Григорьев
#пранкеры #вован #лексус #грета тунберг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...