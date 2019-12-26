Пранкеры Вован и Лексус намекнули, что разыграли Грету Тунберг
Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Александр Столяров), знаменитые телефонными розыгрышами мировых политиков, подвели итоги уходящего 2019 года в блиц-интервью «Политике Сегодня».
— Пранк года по вашей версии?
— По нашей версии пранкер года – это Грета Тунберг, — сказал Вован.
— Это самый главный пранкер, — поддержал коллегу Лексус.
— Думаю, в следующем году мы еще много про нее каких-то новых подробностей узнаем, о которых еще никто даже не подозревает. Прямо в начале января будет много интересного, — пообещал Вован
— Это какое-то пророчество? Вы что-то знаете?
— Прогноз новогодний, — сохранил он интригу.
— Мы про всех, конечно, всегда больше знаем, чем остальные, — загадочно произнес Лексус.
— Пытались ли вы разыграть украинского пранкера Евгения Вольнова?
— Его жизнь разыграла. Посмотрите на его лицо, — рассмеялись оба.
— Планируете в 2021 году баллотироваться в Госдуму?
— Мы туда и так уже попадаем. Правда, не в качестве сотрудников, — улыбнулся Лексус.
— Давайте доживем до этого периода, когда можно будет что-то говорить, — сказал Вован.
— И даже не задумывались?
— Мы не планируем и не загадываем, — заверил Лексус.
— Кого бы вы назвали самым ироничным российским политиком года?
— Ироничным… — задумался Вован.
— Владимир Путин, наверное, — нашелся Лексус. — Он часто шутит.
— Будет ли у вас перерыв в работе на новогодние праздники?
— Боюсь, что не будет, к сожалению, — грустно ответил Вован.
— Планируете выпускать пранки?
— Не готовы очень многие.
— Отмечать в России планируете?
— Да.