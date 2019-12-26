Пранкеры Вован и Лексус намекнули, что разыграли Грету Тунберг

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Александр Столяров), знаменитые телефонными розыгрышами мировых политиков, подвели итоги уходящего 2019 года в блиц-интервью «Политике Сегодня».

— Пранк года по вашей версии?

— По нашей версии пранкер года – это Грета Тунберг, — сказал Вован.

— Это самый главный пранкер, — поддержал коллегу Лексус.

— Думаю, в следующем году мы еще много про нее каких-то новых подробностей узнаем, о которых еще никто даже не подозревает. Прямо в начале января будет много интересного, — пообещал Вован

— Это какое-то пророчество? Вы что-то знаете?

— Прогноз новогодний, — сохранил он интригу.

— Мы про всех, конечно, всегда больше знаем, чем остальные, — загадочно произнес Лексус.

— Пытались ли вы разыграть украинского пранкера Евгения Вольнова?

— Его жизнь разыграла. Посмотрите на его лицо, — рассмеялись оба.

— Планируете в 2021 году баллотироваться в Госдуму?

— Мы туда и так уже попадаем. Правда, не в качестве сотрудников, — улыбнулся Лексус.

— Давайте доживем до этого периода, когда можно будет что-то говорить, — сказал Вован.

— И даже не задумывались?

— Мы не планируем и не загадываем, — заверил Лексус.

— Кого бы вы назвали самым ироничным российским политиком года?

— Ироничным… — задумался Вован.

— Владимир Путин, наверное, — нашелся Лексус. — Он часто шутит.

— Будет ли у вас перерыв в работе на новогодние праздники?

— Боюсь, что не будет, к сожалению, — грустно ответил Вован.

— Планируете выпускать пранки?

— Не готовы очень многие.

— Отмечать в России планируете?

— Да.