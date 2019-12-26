Клинцевич считает, что боевые операции в Сирии укрепили российские войска

Поставки нового поколения истребителей Су-57 подразделениям ВКС РФ в Сирии пойдут на пользу всей российской армии, заявил Член Комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

Генеральный директор компании «Ростех» Сергей Чемезов ранее отмечал, что масштабные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в Военно-космические силы РФ будут запущены в следующем году. С января 2020 года в России будет запущена работа по стабилизации авиастроительной сферы.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич в разговоре с журналистом издания «iReactor» отметил, что подобная практика пойдет на пользу российским военным.

«Это апробирование техники, получение опыта летчиками в реальных боевых условиях. Решая крупнейшую мировую задачу об уничтожении мирового терроризма, Россия, в отличие от других мировых стран, также получила возможность дать боевой опыт своим военнослужащим всех родов войск, от сухопутных до ВКС, и в реальных боевых условиях испытать новую технику», — заявил Клинцевич.

Член Комитета Совфеда также подчеркнул, что боевые операции в Сирии дали бесценный опыт военнослужащим России, который можно будет с легкостью применить при участии в военных конфликтах. Военнослужащие, прошедшие службу в Сирии, будут составлять костяк мощной профессиональной армии с опытным офицерским составом, которая может вести боевые действия абсолютно в любых условиях, считает Клинцевич.

«Это один из важнейших элементов, кроме техники, сдерживания всякой агрессивной сущности, которую сегодня демонстрирует НАТО, окружая нас своими базами и открыто проводя последние учения», — заключил политик.

Су-57 — российский перспективный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые он поднялся в воздух в 2010 году.