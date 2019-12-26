Косачев назвал заявления Эрдогана о русских в Ливии данью современной моде

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев предположил, что в действительности Турция не стремится к участию в реальных боевых действиях в Ливии. Такое мнение он высказал в Facebook 26 декабря, комментируя заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана о намерении получить разрешение от парламента страны на использование военнослужащих в африканской республике.

«Скорее всего, Турция не очень хочет и участия в реальных военных действиях. Во всяком случае, если бы она этого хотела, то не стала бы дожидаться формального решения парламента через три недели», — сообщил он.

Кроме этого, глава комитета отреагировал и на утверждения президента Турции о присутствии россиян в Ливии. По его мнению, Эрдоган попросту последовал современной моде, когда принято «везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных [действий]». Однако подобные заявления некорректны, особенно с учетом российско-турецких отношений, считает Косачев.

Напомним, что 28 ноября Эрдоган заключил с главой так называемого Правительства национального согласия Ливии Файезем Сарраджем меморандум по Средиземному морю и военному сотрудничеству. Данный документ вызвал волну резкой критики, в особенности среди стран Средиземноморья.

Ливия повязла в кризисе с 2011 года, когда был свергнут и убит правитель Муаммар Каддафи. Большая часть государства находится под контролем избранной народом Палаты представителей. Небольшие территории занимает бандитское ПНС, сотканное из выходцев из таких террористических организаций, как «Аль-Каида»*, «Братья-Мусульмане»* и «Исламское государство»* (все запрещены в России). Боевиков признают лишь 12 государств-участников ООН.

Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», призванную освободить африканскую республику от боевиков. Сейчас ЛНА контролирует порядка 90 процентов территории страны и намерена очистить от террористов Триполи и северо-запад Ливии. Ряд СМИ периодически публикуют информацию о том, что в антитеррористической операции участвует ЧВК «Вагнер», но ни одно из сообщений не было подтверждено.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.