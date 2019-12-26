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16:10   26 Декабря 2019
Россия

Минобороны приступило к госиспытаниям военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

Минобороны приступило к госиспытаниям военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В

«Вертолеты России» вместе с Минобороны начали проводить государственные испытания модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В. Об этом сообщили в четверг, 26 декабря, в пресс-службе холдинга.

«Холдинг "Вертолеты России" совместно с представителями Минобороны РФ начал государственные совместные испытания тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В, которые продлятся до конца 2020 года», — сказано в сообщении ведомства. 

Отмечается, что для испытаний будут задействованы четыре полигона. Смешанный экипаж вертолета проверит основные летно-технические характеристики вертолета и работу нового оборудования.

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В можно использовать в любых климатических условиях и любое время суток, он способен летать по оборудованным и необорудовнным трассам, а также по маршрутам вне трасс. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #вертолеты россии

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