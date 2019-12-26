Главврач ЦБР пыталась задушить слесаря за отказ подписать документ о «ревизии»

Скандал с Центральной районной больницей города Богданович в Свердловской области разрастается в геометрической прогрессии. Агентство NEWS.ru пообщались со слесарем медучреждения Владимиром Гавриловым и узнало о «внутренней кухне».

Гаврилов отметил, что имеет инвалидность третьей группы из-за проблем с легкими. Несколько дней назад у него случился инцидент с главным врачом больницы Еленой Вдовиной и юристом, которые требовали от него взять материальную ответственность за почти полтысячи единиц оборудования.

«Мне предлагали подписать под видом якобы документов о ревизии, что требует ремонта, что не требует. Это уровень начальника хозяйственного отдела. Ответственности не на один миллион, я думаю. Когда я увидел этот договор, я хотел отнести его в полицию», — рассказал собеседник агентства.

Он не решился оставлять в документе свою подпись и хотел забрать его с собой, однако женщины набросились на него.

«Начали душить и отбирать документ и диктофон. Первая [главврач] меня схватила сзади за шею, юрист вырывала документы, чудом вырвался — жить очень хотелось. Побои я снял в другой больнице, в этой отказали. В полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Побои"», — поделился слесарь.

В городе Богданович в Свердловской области уже месяц происходит скандал. В больнице стирают одноразовые простыни, в столовую не привозят еду, а ту что привозят доставляют в той же машине, на которой перевозят трупы. А больничный слесарь заявил в полицию за попытку его задушить. pic.twitter.com/DDXzJhvmei — ROMB (@romb_news) December 26, 2019

ЦБР получила широкое общественное внимание после того, как руководство начало подделывать подписи. Как указал Гаврилов, сотрудники перестали получать премии и надбавки и решили обратиться в прокуратуру. Однако правоохранители указали, что учреждение «не предоставляет документы».

В прошлом году Вдовина перед камерами рассказала о дорогостоящих закупках для больницы, о ремонте кровли и помещений за несколько миллионов. Однако видимого результата нет: потолки разрушены, стены облезают и тому подобное. Более того, как рассказал слесарь, сотрудники скидываются, чтобы приобрести лампочки, порошок и другие необходимые вещи.

«Спецодежда не выдавалась семь лет. В Министерстве здравоохранения как-то заявили, что у нас на складе тысячи комплектов спецодежды. А на складе даже мышей нет, не то что одежды. Такой откровенный обман через местное телевидение», — указал мужчина.

В то же время, главный врач за прошлый год заработала свыше 1,7 миллиона рублей, согласно декларации. То есть ее доход в месяц в среднем составил почти 150 тысяч рублей.

Местный депутат Анастасия Асанова рассказала в Facebook, что стала получать множество обращений от пациентов медицинского учреждения. Они жаловались на условия, в которых им предстояло проходить лечение. Тогда девушка отправилась в больницу и ей не понравилось увиденное. Из единого реестра проверок следует, что с 2015 года ЦБР пережила почти 50 проверок, в каждой из которых находили нарушения.

Центральная районная больница города Богданович находится всего в 100 километрах от Екатеринбурга. Она рассчитана на предоставление услуг свыше 45 тысячам людей и совмещает в себе множество отделений, в частности детскую и взрослую поликлиники, женскую консультацию, лабораторию и стационар.