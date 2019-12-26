США чувствуют себя безнаказанно, обвиняя Россию во вмешательстве в выборы — Малькевич

США нанесут максимальное количество информационных ударов по РФ в 2021 и 2024 годах, в этом уверен глава комиссии Общественной палаты РФ по СМИ, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Ранее издание The Washington Post выпустило материал, в котором рассказало о подготовке ведения информационной войны против России со стороны вооруженных сил США, на базе которых даже создали киберкомандование. В частности, США собираются противостоять России, если она «вмешается» в предстоящие президентские выборы в 2020 году.

По словам Александра Малькевича, Пентагон хочет развязать информационную войну с Россией, чтобы дестабилизировать страну. Общественник уверен, что США убеждают нас в том, что нужно себя «вести хорошо», тогда все будет в порядке.

«США убеждают Россию, что если мы будем торговать своими интересами, идти на бесконечные уступки, пресмыкаться, то нам дадут какие-нибудь плюшки, отменят две санкции из двадцати пяти, и все будет хорошо, но на самом деле все это не так», — передает слова Александра Малькевича Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отмечает эксперт, сейчас все идет по плану США, а информационная война развивается. По мнению Малькевича, Соединенные Штаты не собираются останавливаться и в 2021 и 2024 годах нанесут большое количество информационных ударов, согласно их плану, это дестабилизирует Россию.

«Тот факт, что в США об этом нагло заявляют, говорит об их чувстве безнаказанности и уверенности в себе», — резюмирует Малькевич.

По словам Александра Малькевича, сейчас Россия полностью технологически зависит от стран Запада. В частности, России не принадлежат гаджеты, операционные системы и программное обеспечение.