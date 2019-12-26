Существование бандитского ПНС Ливии грубо нарушает Схиратские соглашения — эксперт

Востоковед Борис Долгов в беседе с «ПолитРоссией» выразил мнение, что деятельность так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии является незаконной в соответствии с положениями Схиратского соглашения.

В среду Федеральное агентство новостей опубликовало большой материал о ситуации внутри Ливии. Проанализировав документ, подписанный всеми участниками ливийского конфликта в 2015 году в марроканском городе Схират, ФАН пришло к выводу, что похищения — лишь малая часть преступлений триполитанских властей. Как минимум 12 из 32 пунктов документа ПНС не выполняет в борьбе за доходы и влияние.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения отметил, что факт существования ПНС Ливии по сей день — грубейшее нарушение Схиратского соглашения. Это значит, что деятельность структуры Сарраджа абсолютно незаконна.

«Действительно, в конце 2015 года в Схирате было подписано соглашение, легитимизировавшее существование ПНС Ливии максимум на два года. Иными словами, это правительство должно было прекратить свою деятельность еще в начале 2018 года, то есть два года назад», — отметил эксперт.

Он напомнил, что правительство в Тобруке напрямую обратилось в ООН с требованием отозвать международное признание ПНС.

Основными пунктами Схиратского соглашения являются обязательства полного соблюдения прав человека, независимость судебной системы, запрет на дискриминацию и агрессию против политических оппонентов. Ни одно из этих требований ПНС не соблюдает, отмечает издание.

«Правительство» состоит из запрещенных в РФ террористических организаций «Исламское государство», «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане», членом которой и является Саррадж. Также в состав «МВД» ПНС входят различные бандформирования, которые в частности, отлавливают на улицах женщин и помещают их в тюрьмы.