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21:01   26 Декабря 2019
Россия

Катерина Тихонова вошла в состав правительственного совета по физкультуре и спорту

Катерина Тихонова вошла в состав правительственного совета по физкультуре и спорту

Совет создан с целью выработки решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям, связанным с развитием физической культуры и массового спорта, как указано в соответствующем постановлении правительства.

Глава «Иннопрактики» и генеральный директор Фонда поддержки проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова вошла в совет правительства по физкультуре и спорту, это зафиксировано в постановлении, которое подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Помимо Тихоновой в совет включены еще 27 членов, к их числе вице-премьер Ольга Голец, министр спорта Павел Коробков, Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова и Ксения Шойгу. Совет будет решать вопросы представления и поддержки разных важных для общества проектов, обсуждать актуальные проблемы и практики развития, а также рассматривать различные вопросы о государственной поддержке.

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Автор: Галина Кандинская
#сопрт

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