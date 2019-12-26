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15:31   26 Декабря 2019
Россия

В Петербурге горит дореволюционный дом на Петроградской

В Петербурге горит дореволюционный дом на Петроградской

Девять человек были эвакуированы в результате пожара в многоэтажном здании площадью 40 квадратных метров в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Зеленина, дом 28» — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пожарные обнаружили горение в квартире на шестом этаже здания. Уточняется, что пламя распространилось на чердачное помещение и кровлю. 

В результате инцидента были эвакуированы девять человек. Согласно предварительным данным пострадавших нет. Для борьбы с пожаром используются более восьми единиц техники, в спасательном мероприятии также участвуют более 40 человек. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #пожар #санкт-петербург #чп #общество

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