В Петербурге горит дореволюционный дом на Петроградской

Девять человек были эвакуированы в результате пожара в многоэтажном здании площадью 40 квадратных метров в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, улица Большая Зеленина, дом 28» — сказано в сообщении.

По данным ведомства, пожарные обнаружили горение в квартире на шестом этаже здания. Уточняется, что пламя распространилось на чердачное помещение и кровлю.

В результате инцидента были эвакуированы девять человек. Согласно предварительным данным пострадавших нет. Для борьбы с пожаром используются более восьми единиц техники, в спасательном мероприятии также участвуют более 40 человек.