Значительная часть россиян считают главным международным событием 2019 года улучшение обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). Военный аналитик Сергей Судаков считает, что судьба Сирии волнует россиян из-за памяти о Великой Отечественной войне.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты итогового опроса, в котором россиян спрашивали, что стало наиболее важным событием или изменением в 2019 году. 10% жителей России проголосовали за повышение пенсионного возраста, за введение в эксплуатацию Крымского моста отдали свои голоса 4%. И 9% россиян считают, что восстановление мира и улучшение ситуации в Сирии является ключевым событием уходящего года.

Вооруженные силы РФ активно налаживают мирную жизнь в САР, осуществляют поставки продовольственных запасов и медикаментов нуждающимся в различные области страны. Также, российские военные помогают сирийской армии восстановить контроль над утраченными в ходе боев с террористами территориями.

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков заявил, что ситуация в Сирии волнует жителей России прежде всего из-за генетической памяти о Великой Отечественной войне.

«Потому что в Сирии живет братский народ, и мы постепенно возвращаемся к той модели, которая есть в нашем сознании: есть государства-побратимы России и им необходимо помогать. Так было в Советском Союзе и безусловно вся та работа, которая была нами проделана, говорит о том, что все происходящее в САР, все те катастрофы, произошедшие с приходом ИГИЛ*, с захватом территории, очень сильно нас захватывают», — отметил Судаков.

Россияне умеют сочувствовать и помогать нуждающимся, умеют сопереживать за своих друзей и за братские народы. Главной причиной этой черты русского характера, по мнению Судакова, является то, что россияне не понаслышке знают о войне на собственной территории. В отличие, например, от Соединенных Штатов Америки.

Минувшим летом Воздушно-космические силы РФ оказывали помощь сирийской армии в борьбе с боевиками запрещенных в России террористических группировок в провинции Идлиб. Российские истребители постоянно наносили удары по районам Идлиба, где располагались оперативные штабы боевиков. В этих точках создавались отряды ударных беспилотников, которые были использованы против авиабазы «Хмеймим».

Несмотря на сложности и потери в ходе операции, Сирийской Арабской армии совместно с Россией удалось разгромить силы террористов, которые защищали наиболее укрепленный район на юге Идлиба.

22 октября Российская Федерация и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ