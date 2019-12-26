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15:08   26 Декабря 2019
Весь мир

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Значительная часть россиян считают главным международным событием 2019 года улучшение обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). Военный аналитик Сергей Судаков считает, что судьба Сирии волнует россиян из-за памяти о Великой Отечественной войне.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты итогового опроса, в котором россиян спрашивали, что стало наиболее важным событием или изменением в 2019 году. 10% жителей России проголосовали за повышение пенсионного возраста, за введение в эксплуатацию Крымского моста отдали свои голоса 4%. И 9% россиян считают, что восстановление мира и улучшение ситуации в Сирии является ключевым событием уходящего года.

Вооруженные силы РФ активно налаживают мирную жизнь в САР, осуществляют поставки продовольственных запасов и медикаментов нуждающимся в различные области страны. Также, российские военные помогают сирийской армии восстановить контроль над утраченными в ходе боев с террористами территориями.

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей российский политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков заявил, что ситуация в Сирии волнует жителей России прежде всего из-за генетической памяти о Великой Отечественной войне.

«Потому что в Сирии живет братский народ, и мы постепенно возвращаемся к той модели, которая есть в нашем сознании: есть государства-побратимы России и им необходимо помогать. Так было в Советском Союзе и безусловно вся та работа, которая была нами проделана, говорит о том, что все происходящее в САР, все те катастрофы, произошедшие с приходом ИГИЛ*, с захватом территории, очень сильно нас захватывают», — отметил Судаков.

Россияне умеют сочувствовать и помогать нуждающимся, умеют сопереживать за своих друзей и за братские народы. Главной причиной этой черты русского характера, по мнению Судакова, является то, что россияне не понаслышке знают о войне на собственной территории. В отличие, например, от Соединенных Штатов Америки.

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Минувшим летом Воздушно-космические силы РФ оказывали помощь сирийской армии в борьбе с боевиками запрещенных в России террористических группировок в провинции Идлиб. Российские истребители постоянно наносили удары по районам Идлиба, где располагались оперативные штабы боевиков. В этих точках создавались отряды ударных беспилотников, которые были использованы против авиабазы «Хмеймим».

Несмотря на сложности и потери в ходе операции, Сирийской Арабской армии совместно с Россией удалось разгромить силы террористов, которые защищали наиболее укрепленный район на юге Идлиба.

22 октября Российская Федерация и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ

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Автор: Роман Самойлов
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