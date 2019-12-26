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15:09   26 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии, сообщает республиканское ведомство.

В полицию обратились родители 12-летней девочки и рассказали, что в ее телефоне нашли переписку со взрослым мужчиной. который заставлял ее отправлять интимные фотографии.

Предполагаемый педофил работал каменщиком в Минске. Ранее он уже был под подозрением за аналогичные действия. Во время общения с девочками в интернете он притворялся подростком.

При обыске в месте проживания молодого человека изъяли смартфон и два ноутбука. Оперативники изучили его соцсети и нашли более четырех десятков переписок с разными девочками в возрасте от восьми до 14 лет. Кроме того, в интернет-браузере у подозреваемого нашли свыше сотни ссылок на сайты с запрещенным контентом с участием детей.

Сейчас делом будет заниматься СК Белоруссии. Полиция разыскивает и других потерпевших от действий педофила.

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Автор: Ольга Воскресенская
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