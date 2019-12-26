Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Председатель правительства России Дмитрий Медведев уволил Ярослава Тарасюка с должности торгового представителя РФ в Индии. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации в четверг, 26 декабря.

«Освободить Тарасюка Ярослава Викторовича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Индия в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в тексте документа.

Известно, что глава кабмина назначил Тарасюка на должность торгового представителя РФ в Индии в апреле 2014 года.