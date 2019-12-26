Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

 Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

 Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя

Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя
Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

 ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии
Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

 Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

 Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя

Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя
Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

 ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии
15:08   26 Декабря 2019
Россия

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Председатель правительства России Дмитрий Медведев уволил Ярослава Тарасюка с должности торгового представителя РФ в Индии. Об этом сказано в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации в четверг, 26 декабря. 

«Освободить Тарасюка Ярослава Викторовича от должности торгового представителя Российской Федерации в Республике Индия в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — говорится в тексте документа. 

Известно, что глава кабмина назначил Тарасюка на должность торгового представителя РФ в Индии в апреле 2014 года. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...