Представитель Вооруженных сил Судана Аамер Мохаммед аль-Хасан отреагировал на заявление лидера Турции Тайипа Эрдогана о суданских наемниках, которые якобы воюют в Ливии. Наемники «не имеют конкретной страны», поэтому армия Судана не несет ответственности за их действия, подчеркнул он.

Аль-Хасан добавил, что суданская армия уважает резолюцию Совбеза ООН и не участвуют в боевых действиях в Ливии, пишет ФАН. Он также призвал стороны конфликта в Ливии определить национальность наемников и назвать места, откуда они прибыли.

По словам военного, национальности в регионе схожи по своим характеристикам, и наемники могут быть не суданцами.

Напомним, ранее Эрдоган заявил о наемниках из Судана, которые якобы воюют с Ливийской национальной армией (ЛНА). Ею руководит фельдмаршал Халифа Хафтар.

Весной ЛНА объявила о новом этапе антитеррористической операции «Аль-Карама». ЛНА уже контролирует большую часть Ливии, в их планах – очистить страну от боевиков, которые захватили их земли, и установить мир в государстве.

Сейчас в Триполи находится подконтрольное Западу так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое связано с террористическими группировками. Ситуация в Ливии остается нестабильной с тех пор, как в 2011 году был свергнут ливийский лидер Муаммар Каддафи.