В эфире RT Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

В эфире передачи «Прекрасная Россия бу-бу-бу» ведущие Мария Бутина и Виталий Серуканов обсудили с гостем эфира Марией Бароновой опыт участия в митингах. Также как экс-глава московского отделения нежелательной в РФ организации «Открытая Россия», рассказала об отношениях с Михаилом Ходорковским.

Баронова вспомнила, каким неприятным открытием стали для нее реальные цели российской оппозиции. Когда она занималась организацией митингов, то помнила об ответственности перед участниками и старалась помогать при задержаниях. Переломным моментом в оппозиционной карьере Бароновой стала акция перед администрацией президента 29 апреля 2017 года, когда она поняла, что ее бюджет даже с учетом возможных сборов не позволит вызволить всех задержанных, и приняла решение избежать арестов. Она выполнила свое намерение, обратившись в мэрию, МВД и ФСБ.

Постфактум Баронова с удивлением узнала: ее руководство из «Открытой России» осталось недовольно тем, что «никто не сел». Подобная «неисполнительность» привела к серьезному конфликту Бароновой с начальством. Уже в июле 2017 года она решила покинуть организацию. Позже она призналась, что причина была в разногласиях с Михаилом Ходорковским.

О грязных методах организации российских митингов высказался и ведущий Виталий Серуканов, экс-юрист признанного иноагентом ФБК. Он рассказал, что на несогласованном московском митинге 26 марта 2017 года целью было обеспечение как можно большего резонанса. Необходимо было постараться, чтобы толпа перекрыла движение или добилась привлечения внимания иными способами.

«Нужна была большая буза», — рассказал экс-юрист ФБК.

Серуканов был неприятно удивлен, узнав, что для защиты тысячи арестованных Навальный по его просьбе выделил лишь пятерых адвокатов. Из них два специалиста поехали к Волкову, один к Навальному и еще двое – на обыски в ФБК. Остальные задержанные остались без защиты.

Позже многие приходили в штаб Навального и признавались, что не были готовы к задержанию на 15 суток, кроме того, пострадавшие ждали обещанных Навальным 15 тысяч евро от ЕСПЧ. Однако для Навального обращения в ЕСПЧ, которые он отправляет в массовом порядке – это бизнес, отмечает Серуканов. Он организует незаконные митинги, провоцирует задержания, предлагает обратиться в Европейский суд, а в случае победы получает комиссионные. Чем хуже положение арестантов, тем лучше для Навального, они для блогера – лишь пушечное мясо.

Ведущая Мария Бутина также поделилась негативным опытом взаимодействия с оппозиционными деятелями, подчеркнув, что многие не чувствуют ответственности перед митингующими. По ее словам, во время митингов недобросовестные активисты нередко используют чужой протест в своих целях, перехватывая повестку, о чем она узнала на собственном опыте по акции, посвященной вопросам самообороны. В пример она привела выступление на своем митинге Андрея Савельева из незарегистрированной националистической партии «Великая Россия», активно действующей в 2007 – 2010 годах.

«К нам пришел господин Савельев из "Великой России" и, выйдя на сцену, я в первый раз видела, как перехватывают инициативу протеста», — рассказала она.

Савельев умело увел собравшихся от декларируемой темы — самообороны, переключив толпу на борьбу с олигархами и агитируя ее на вооруженный протест, на убийство людей. В считанные минуты законопослушные люди превратились в агрессивную толпу, а Бутина, как организатор митинга, оказалась заложницей чужой беспринципности.

«Я понимаю, что он ждет – ждет, чтобы кого-то арестовали, кто-нибудь пошел на протест, кого-нибудь там побил. Но мы-то тут причем? Мы вообще не за то вышли», — поделилась опытом Бутина.

Ведущие и гостья передачи сошлись во мнении, что верхушка оппозиции зарабатывает на митингах, не заботясь о судьбах участников. Неудивительно, что многие оппозиционеры разочаровываются и переходят к более конструктивным методам политической деятельности.

Напомним, в 2019 году в Москве прошла череда акций, главным образом несогласованных, по поводу недопуска к выборам кандидатов в МГД Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других союзников Алексея Навального. Итогом стали массовые задержания. Несмотря на обещанную помощь, организаторы митинга ограничились лишь гневными выпадами в адрес властей. Как отмечают политологи, безразличие Алексея Навального, Любови Соболь и других организаторов объясняется тем, что наихудший сценарий для них является предпочтительным.

Заказчиками протестных акций в Москве являются западные политтехнологи, стремящиеся повторить в России сценарий 90-х. Для Запада наибольшее число пострадавших на митингах означает шанс на недовольство россиян ситуацией в стране. Срежиссированный переворот необходим для ослабления России и распада на части, что сделает РФ беззащитной перед противником.