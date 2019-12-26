Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Фонд «Демократические инициативы» имени Кучерива опубликовал результаты нового опроса по доверию граждан Украины к политикам страны. Итоги разместили на сайте организации 26 декабря.

Выяснилось, что положительный баланс доверия есть только у двух представителей нынешней власти Украины: у президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Первому доверяют 62 процента респондентов, не доверяют — 31 процент. У второго соотношение доверие — недоверие составило 48 против 38 процентов.

«Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43 процента украинцев, 13 процентов имеют противоположную позицию — что нынешняя власть хуже, а по мнению 34 процентов, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей», — добавили в релизе.

Бывший глава страны Петр Порошенко возглавил антирейтинг. Так, ему «совсем не доверяют» 58,3 процента опрошенных, «скорее не доверяют» 21,9 процента. Менее 14 процентов поддержали чиновника, а остальные либо не знают его, либо отказались отвечать.

Опрос проводили специалисты фонда и социологической службы Центра Разумкова с 13 по 18 декабря. Респондентами стали более двух тысяч совершеннолетних украинцев со всей территории страны, за исключением Донбасса.