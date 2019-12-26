Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

 Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района

Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

 Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

Найденные в Петербурге человеческие останки могут принадлежать девушке, убитой Соколовым

 Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района

Очевидец рассказал о покушении на главу Рамонского района
Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

 Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии
Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

Иск Дамаска поможет выгнать американцев из Сирии — эксперт

 Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт

Помощь России в борьбе с терроризмом в Сирии должны оценить во всем мире — эксперт
15:27   26 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Фонд «Демократические инициативы» имени Кучерива опубликовал результаты нового опроса по доверию граждан Украины к политикам страны. Итоги разместили на сайте организации 26 декабря.

Выяснилось, что положительный баланс доверия есть только у двух представителей нынешней власти Украины: у президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Первому доверяют 62 процента респондентов, не доверяют — 31 процент. У второго соотношение доверие  — недоверие составило 48 против 38 процентов.

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

«Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43 процента украинцев, 13 процентов имеют противоположную позицию — что нынешняя власть хуже, а по мнению 34 процентов, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей», — добавили в релизе.

Бывший глава страны Петр Порошенко возглавил антирейтинг. Так, ему «совсем не доверяют» 58,3 процента опрошенных, «скорее не доверяют» 21,9 процента. Менее 14 процентов поддержали чиновника, а остальные либо не знают его, либо отказались отвечать.

Новый опрос показал положительный баланс доверия украинцев к Зеленскому

Опрос проводили специалисты фонда и социологической службы Центра Разумкова с 13 по 18 декабря. Респондентами стали более двух тысяч совершеннолетних украинцев со всей территории страны, за исключением Донбасса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#порошенко #украина #опрос #доверие #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...