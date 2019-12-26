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14:54   26 Декабря 2019
Россия

Депутат Госдумы заявил о готовности России отражать кибератаки США

Депутат Госдумы заявил о готовности России отражать кибератаки США

США уже используют информационные атаки, и Россия готова их отражать. Агрессивное поведение Вашингтона в киберпространстве не сделает мир более безопасным, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает РИА Новости. 

Ранее газета Washington Post, ссылаясь на источники, написала, что американское киберкомандование разрабатывает стратегию информационной войны против российских чиновников и предпринимателей. Она будет использована в случае, если Москва будет вмешиваться в выборы 2020 года.

«Забавно, что американские военные заявили о подготовке к кибервойне с Россией только сейчас. В реальности информационные атаки из-за океана уже давно происходят и к отражению их наша страна готова, при этом ясно, что агрессивные демарши США в киберпространстве не сделают мир более безопасным и комфортным», — цитирует Железняка его пресс-служба.

Он также подчеркнул, что для пополнения военных бюджетов и новых видов кибероружия Вашингтону нужен противник, которого он традиционно создает в лице Москвы.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #путин #политика #информационная война #общество #весь мир

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