Больше половины от общего числа бедных россиян живут в селах, отметил Путин

Больше половины от общего числа бедных россиян живут в селах, отметил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики.

По словам Путина, руководству сельскохозяйственных предприятий не стоит забывать об этом. Президент отметил, что средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет лишь две трети от средней по стране.

Глава государства потребовал обратить внимание работодателей на тему зарплат и попросил больше думать о людях, которые трудятся над успехами предприятий и двигают отрасль к новым победам. Путин подчеркнул, что в данный момент в российских селах живет 53 процента от общего числа людей с низкими доходами.