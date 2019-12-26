Россия сыграла решающую роль в спасении сирийских христиан — эксперт

В скором времени в Сирии возобновятся паломнические маршруты к святым местам, это возможно благодаря активным действиям России по спасению сирийских христиан. Такое мнение высказал эксперт Антон Бредихин в беседе с журналистами «НьюИнформ».

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил, что весной 2020 года будут вновь организованы паломнические туры по святым христианским местам в Сирии. Частью маршрута станут комплекс в Маалюле, центр Дамаска, Хос, Алеппо и другие объекты.

Глава ИППО отметил, что на территории Дамаска и поблизости города сегодня уже безопасно, поэтому паломнические маршруты и могут быть восстановлены.

«Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время – не так жарко, уже градусов 27–28», — передает слова Степашина издание.

В свою очередь политолог Антон Бредихин прокомментировал планы по организации туров и подчеркнул, что Россия пришла на сирийские территории в том числе для того, чтобы сохранить христианство в стране. Ведь без поддержки сирийские христиане были бы жестоко истреблены террористами.

«Именно благодаря РФ христиане на территории Сирии и сохранились, иначе бы террористы их просто уничтожили», — сказал он.

Политолог добавил, что Россия сегодня возобновляет забытые традиции и возрождает тенденции, которые процветали до революции. Так, по его словам, в паломнические маршруты войдут не только места в Сирии, но и в Палестине и на реке Иордан.