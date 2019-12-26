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14:30   26 Декабря 2019
Россия

Российско-украинские переговоры по газу стартовали в Вене

Российско-украинские переговоры по газу стартовали в Вене

Итоговые переговоры по газу между Россией и Украиной начались в Вене, сообщили в отечественной энергетической компании «Газпром» 26 декабря.

Российская и украинская стороны обсудят условия нового контракта по поставкам природного ресурса. Как сообщал исполнительный директор НАК Юрий Витренко, «Нафтогаз» и «Газпром» имею личные проекты документа, однако подписанным будет лишь окончательный вариант. Ожидается, что договоренности утвердят уже в пятницу, 27 декабря.

Контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря этого года. Ситуацию осложняют судебные тяжбы между «Газпромом» и «Нафтогазом». 25 ноября украинский президент Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе разговора они обсудили газовый транзит, в частности возобновление прямых поставок.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #газ #нафтогаз #газпром

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