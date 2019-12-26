Миллер подтвердил, что через несколько дней начнутся поставки газа по «Турецкому потоку»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании сообщил, что поставки российского газа по новому трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, торжественная церемония открытия «Турецкого потока» намечена на 8 января, она пройдет в Стамбуле, на ней будут присутствовать лидеры двух стран — президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу "Турецкий поток" и впереди у нас завершение строительства "Северного потока-2", — передает слова Миллера пресс-служба компании.

«Турецкий поток» включает в себя две нитки мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морскому участке. Первая нитка будет обеспечивать газовые поставки в Турцию, а вторая в страны Южной и Юго-Восточной Европы.