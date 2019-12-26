Путин призвал больше думать о сельских жителях с низкими доходами

Президент РФ Владимир Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях, обеспечивающих успехи сельскохозяйственных предприятий, и двигающих эту отрасль вперед. Об этом он заявил в четверг, 26 декабря, передает РИА Новости.

Выступая на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса, Путин назвал системной проблемой среднюю заработную плату в сельском хозяйстве, которая составляет лишь 2/3 от средней по экономике.

«Обращаю внимание прежде всего работодателей — нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи и двигают всю отрасль вперед», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что именно в селах проживают около 53% от общего числа граждан с низкими доходами.