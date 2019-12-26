Президент России Владимир Путин назвал одну из основных проблем в российских селах. Об этом он заявил в ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики.

По словам российского лидера, одной из главным проблем в селах остается уровень и качество первичного звена здравоохранения. Путин отметил, что на модернизацию этой сферы на всей территории РФ выделят большие средства.

«Дополнительно мы изыскали 550 миллиардов рублей. Задача субъектов федерации — завершить подготовку соответствующих региональных программ», — подчеркнул президент РФ.

Как заявил Владимир Путин, региональные программы должны быть приняты к 1 июля будущего года. Кроме того, он потребовал обязательно учитывать запросы жителей сельских территорий, а также определиться с объемами капремонта, реконструкции и строительства зданий.

Российский лидер также посоветовал обратить внимание на кадры в ФАПах и районных поликлиниках, а также на наличие необходимого медицинского оборудования.