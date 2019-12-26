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16:26   26 Декабря 2019
Россия

Навальный в уходящем году получил 60 миллионов биткоинами и статус иноагента для ФБК

Навальный в уходящем году получил 60 миллионов биткоинами и статус иноагента для ФБК

Скандальный блогер Алексей Навальный каждый год предпринимает безуспешные попытки влиться в политическую жизнь России – уже не раз он становился участником коррупционных дел и был неоднократно арестован за организацию незаконных митингов.

Уходящий 2019 год не только не стал в этом плане исключением, но оказался наиболее богат на события в жизни Навального и его семьи. Итоги года подводит и анализирует Федеральное агентство новостей.

Как отмечает издание, на биткоин-кошелек Навального от неизвестных щедрых спонсоров поступило 62 миллиона рублей. При чем на отдых за границей блогер с 2017 по 2019 год потратил 47 миллионов рублей. А по информации ряда СМИ, эта сумма может достигать 53 миллионов рублей. Большую часть этих денег Навальный снимал именно с биткоин-кошелька, куда поступают так называемые донаты для поддержки ФБК (организации, признанной в России иностранным агентом).

Навальный в уходящем году получил 60 миллионов биткоинами и статус иноагента для ФБК

Дочка блогера — Даша Навальная — в уходящем году поступила на «бесплатное» обучение в престижное американское учебное заведение Стэнфордский университет. Ради этого Навальный «провернул аферу» — в документах на получение стипендии он указал, что его годовой заработок не превышает 120 тысяч долларов, хотя по его собственному признанию, он зарабатывает гораздо больше.

Сообщая о радостной новости, Даша Навальная опубликовала в интернете видеозапись того, как она вскрывает конверт с письмом-приглашением от университета. Внимательным зрителям удалось рассмотреть на пакете адрес получателя и выяснить, что Навальный с семьей живут в жилом комплексе премиум-класса «Лира», где стандартная арендная плата за квартиру в месяц составляет 180 тысяч рублей.

Помимо этого, дочка Навального «порадовала» своими откровениями о приключениях в московской школе – где она употребляла наркотики, и отправляла свои фотографии с «косяком» любовнице, с которой она предавалась лесбийским утехам в школьном туалете. Об этом свидетельствует попавшая в сеть переписка двух школьниц.

Навальный в уходящем году получил 60 миллионов биткоинами и статус иноагента для ФБК

Сам блогер Алексей Навальный также стал участником нескольких скандалов, но другого толка.

Например, призывая сторонников выходить на незаконные акции в Москве и устраивать беспорядки, Навальный уверял их, что в случае задержания окажет им финансовую помощь и выплатит за них административные штрафы. Однако когда дело дошло до исполнения обещаний, он призывал всех скинуться для фигурантов «московского дела», а сам внес по одной тысяче на каждого из них – то есть пожертвовал всего 13 тысяч рублей.

При этом в день вынесения приговоров фигурантам «московского дела», которые были арестованы после незаконной акции 27 июля, Навальный вместе со своей командой закатил шумную вечеринку.

Навальный в уходящем году получил 60 миллионов биткоинами и статус иноагента для ФБК

Стратегия «умного голосования», которую Навальный так активно продвигал на протяжении всего предвыборного лета, провалилась с треском. Большинство депутатов Мосгордумы, которых Навальный включил в списки «Умного голосования», отказались выполнять политический заказ блогера, а те, кто это сделал, успели об этом пожалеть. Например, коммунистка Елена Шувалова находится в шаге от исключения из КПРФ за срыв работы Мосгордумы и за то, что пригласила на официальные мероприятия государственного органа «банду ФБК».

«Фонд борьбы с коррупцией» Навального был признан иностранным агентом, после того, как были выявлены факты его финансирования из-за рубежа, а иск, которым ФБК пытался оспорить законность присвоения ему этого статуса, был отклонен Замоскворецким судом Москвы.

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Автор: Александр Люблинский
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