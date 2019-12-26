Навальный в уходящем году получил 60 миллионов биткоинами и статус иноагента для ФБК

Скандальный блогер Алексей Навальный каждый год предпринимает безуспешные попытки влиться в политическую жизнь России – уже не раз он становился участником коррупционных дел и был неоднократно арестован за организацию незаконных митингов.

Уходящий 2019 год не только не стал в этом плане исключением, но оказался наиболее богат на события в жизни Навального и его семьи. Итоги года подводит и анализирует Федеральное агентство новостей.

Как отмечает издание, на биткоин-кошелек Навального от неизвестных щедрых спонсоров поступило 62 миллиона рублей. При чем на отдых за границей блогер с 2017 по 2019 год потратил 47 миллионов рублей. А по информации ряда СМИ, эта сумма может достигать 53 миллионов рублей. Большую часть этих денег Навальный снимал именно с биткоин-кошелька, куда поступают так называемые донаты для поддержки ФБК (организации, признанной в России иностранным агентом).

Дочка блогера — Даша Навальная — в уходящем году поступила на «бесплатное» обучение в престижное американское учебное заведение Стэнфордский университет. Ради этого Навальный «провернул аферу» — в документах на получение стипендии он указал, что его годовой заработок не превышает 120 тысяч долларов, хотя по его собственному признанию, он зарабатывает гораздо больше.

Сообщая о радостной новости, Даша Навальная опубликовала в интернете видеозапись того, как она вскрывает конверт с письмом-приглашением от университета. Внимательным зрителям удалось рассмотреть на пакете адрес получателя и выяснить, что Навальный с семьей живут в жилом комплексе премиум-класса «Лира», где стандартная арендная плата за квартиру в месяц составляет 180 тысяч рублей.

Помимо этого, дочка Навального «порадовала» своими откровениями о приключениях в московской школе – где она употребляла наркотики, и отправляла свои фотографии с «косяком» любовнице, с которой она предавалась лесбийским утехам в школьном туалете. Об этом свидетельствует попавшая в сеть переписка двух школьниц.

Сам блогер Алексей Навальный также стал участником нескольких скандалов, но другого толка.

Например, призывая сторонников выходить на незаконные акции в Москве и устраивать беспорядки, Навальный уверял их, что в случае задержания окажет им финансовую помощь и выплатит за них административные штрафы. Однако когда дело дошло до исполнения обещаний, он призывал всех скинуться для фигурантов «московского дела», а сам внес по одной тысяче на каждого из них – то есть пожертвовал всего 13 тысяч рублей.

При этом в день вынесения приговоров фигурантам «московского дела», которые были арестованы после незаконной акции 27 июля, Навальный вместе со своей командой закатил шумную вечеринку.

Стратегия «умного голосования», которую Навальный так активно продвигал на протяжении всего предвыборного лета, провалилась с треском. Большинство депутатов Мосгордумы, которых Навальный включил в списки «Умного голосования», отказались выполнять политический заказ блогера, а те, кто это сделал, успели об этом пожалеть. Например, коммунистка Елена Шувалова находится в шаге от исключения из КПРФ за срыв работы Мосгордумы и за то, что пригласила на официальные мероприятия государственного органа «банду ФБК».

«Фонд борьбы с коррупцией» Навального был признан иностранным агентом, после того, как были выявлены факты его финансирования из-за рубежа, а иск, которым ФБК пытался оспорить законность присвоения ему этого статуса, был отклонен Замоскворецким судом Москвы.