Овечкина признали лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ

Россиянина Александра Овечкина, являющегося капитаном Washington Capitals, признали лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиши за последние десять лет по версии Sportsnet. Об этом стало известно в четверг, 26 декабря.

Отмечается, что следом за россиянином расположились Брэд Маршанд из Boston Bruins, Тэйлор Холл из Arizona Coyotes, Джонни Годро из Calgary Flames и Джейми Бенн из Dallas Stars.

Овечкин играет за Washington Capitals уже почти 15 лет. В прошлом году российский хоккеист вместе со своей командой выиграл Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, что Никиту Кучерова и Владимира Тарасенко включили в пятерку лучших правых нападающих десятилетия НХЛ.