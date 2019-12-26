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14:16   26 Декабря 2019
Россия

Овечкина признали лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ

Овечкина признали лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ

Россиянина Александра Овечкина, являющегося капитаном Washington Capitals, признали лучшим левым нападающим Национальной хоккейной лиши за последние десять лет по версии Sportsnet. Об этом стало известно в четверг, 26 декабря. 

Отмечается, что следом за россиянином расположились Брэд Маршанд из Boston Bruins, Тэйлор Холл из Arizona Coyotes, Джонни Годро из Calgary Flames и Джейми Бенн из Dallas Stars.

Овечкин играет за Washington Capitals уже почти 15 лет. В прошлом году российский хоккеист вместе со своей командой выиграл Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, что Никиту Кучерова и Владимира Тарасенко включили в пятерку лучших правых нападающих десятилетия НХЛ.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #спорт #общество #хоккей #овечкин

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