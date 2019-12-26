ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

Международное сообщество должно дать самую жесткую оценку Правительству национального согласия (ПНС) Ливии под председательством Файеза Сарраджа из-за покровительства террористам и систематических нарушений прав человека. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел эксперт по международным вопросам движения «Сильная Россия» Александр Ионов.

«На сегодняшний день правительство Сарраджа – это антиконституционное правительство. Это сторонники ваххабитов, терроризма, радикального ислама. Они представляют опасность не только для жителей Ливии, но и для всего мира, потому что многие террористы сегодня, которые базируются в Африке, Азии, на Ближнем Востоке как раз являются выходцами из Ливии. На сегодняшний день мировое сообщество должно решить вопрос конституционной власти в Ливии», — сказал Ионов.

Как напомнил эксперт, с момента прихода к власти в Ливии ПНС во главе с Мустафой Абдель Джалилем под эгидой структуры активно развивалось террористическое подполье. Большое количество боевиков приезжало на военные базы, которые курировались ПНС, и проходили специальную подготовку не без участия различных инструкторов, в том числе из частных военных компаний Запада.

«Мировое сообщество должно осудить Сарраджа и всех, кто его может так или иначе поддерживать, дать оценку действиям Турции, которая заявила о вооруженной поддержке Сарраджа и заниматься вопросами защиты прав человека. В Ливии много похищенных, много людей взяты в заложники и за них требуют выкуп, много людей было убито и пропало без вести. Эта статистика есть в ООН, но ей уделяется мало внимания», — резюмировал Ионов.

В числе похищенных и двое российских граждан: социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которых с мая 2019 года удерживают в неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи. Власти ПНС до сих пор не предъявили узникам официальных обвинений.

Проанализировав Схиратские соглашения, подписанные всеми участниками ливийского конфликта в 2015 году в марроканском городе Схират, ФАН пришло к выводу, что похищения - лишь малая часть преступлений триполитанских властей. Как минимум 12 из 32 пунктов документа ПНС не выполняет в борьбе за доходы и влияние.

Многочисленные банды из состава «министерств» и «ведомств» ПНС практикуют незаконные задержания, пытки, работорговлю, вовлечение в проституцию, коррупцию, наркоторговлю и торговлю оружием. Само ПНС, согласно документу, утратило легитимность еще в начале 2018 года.