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14:07   26 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган готовит официальное вторжение в Ливию

Эрдоган готовит официальное вторжение в Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует ввести войска в Ливию после согласования этих действий с парламентом республики. Об этом турецкий лидер заявил в четверг, 26 декабря.

Ранее в Анкаре утвердили меморандум о военном сотрудничестве, подписанный главой террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Ранее Турция уже направляла в Ливию террористов из сирийского Идлиба и ЧВК SADAT, а также отряд специального назначения. Теперь действия Эрдогана говорят о том, что Турция намерена основательно вторгнуться на территорию ливийского государства.

Эрдоган готовит официальное вторжение в Ливию

Накануне стало известно, что Генштаб ВС Турции отправил в Ливию порядка 200 боевиков, их перебросили на территорию, захваченную террористами ПНС. Как сообщал ресурс khalediskef в Twitter, все переброшенные боевики могли быть экстремистами, бежавшими с территории Сирии.

В Ливии продолжается антитеррористическая операция «Аль-Карама», которую против террористов ПНС проводит Ливийская национальная армия (ЛНА), руководит ей фельдмаршал Халифа Хафтар. ЛНА уже контролирует большую часть Ливии, в их планах – очистить страну от боевиков, которые захватили их земли, и установить мир в государстве.

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Автор: Ольга Воскресенская
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