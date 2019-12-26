Бывшие полицейские, изнасиловавшие дознавательницу, получили сроки от 6 до 7 лет

Кировский районный суд Уфы в четверг вынес приговоры троим бывшим сотрудникам полиции, которые изнасиловали свою коллегу – дознавательницу.

Как сообщает из зала суда корреспондент ТАСС, все трое признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет.