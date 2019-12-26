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14:09   26 Декабря 2019
Россия

Бывшие полицейские, изнасиловавшие дознавательницу, получили сроки от 6 до 7 лет

Бывшие полицейские, изнасиловавшие дознавательницу, получили сроки от 6 до 7 лет

Кировский районный суд Уфы в четверг вынес приговоры троим бывшим сотрудникам полиции, которые изнасиловали свою коллегу – дознавательницу.

Как сообщает из зала суда корреспондент ТАСС, все трое признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет.

«Павла Яромчука осудить на 6 лет, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева – на 7 лет. Взыскать с них солидарно в пользу потерпевшей 3 миллиона рублей», - говорится в приговоре, который зачитал судья.

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Автор: Александр Люблинский
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