Бывшие полицейские, изнасиловавшие дознавательницу, получили сроки от 6 до 7 лет
Кировский районный суд Уфы в четверг вынес приговоры троим бывшим сотрудникам полиции, которые изнасиловали свою коллегу – дознавательницу.
Как сообщает из зала суда корреспондент ТАСС, все трое признаны виновными и приговорены к лишению свободы на срок от шести до семи лет.
«Павла Яромчука осудить на 6 лет, Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева – на 7 лет. Взыскать с них солидарно в пользу потерпевшей 3 миллиона рублей», - говорится в приговоре, который зачитал судья.