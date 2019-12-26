Путин поручил провести в 2020 году взаимные обмены между Россией и Южной Кореей

На официальном портале правовой информации было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, в котором он поручает провести Год взаимных обменов между РФ и Южной Кореей в 2020 году.

«В целях дальнейшего развития российско-корейских отношений провести в 2020 году Год взаимных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея», — говорится в поручении.

В документе также указан состав российской части организационного комитета по подготовке и проведению указанных мероприятий. Правительство должно будет обеспечить проведение в России церемонии открытия и закрытия Года взаимных обменов и оказывать содействие работе оргкомитета.

Вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев возглавит российскую часть оргкомитета, координатором назначен спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.