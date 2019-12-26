Скворцова заявила, что смертность от онкологии в России не выше европейской

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе. Она пояснила, что заболеваемость и смертность – «это, в отличие от летальности, популяционный показатель».

Скворцова отметила, что летальность — это доля смертей в процентах от числа заболевших, а смертность — число смертей от онкологии на 100 тысяч населения в целом.

«У нас летальность снизилась. У нас одногодичная летальность – около 20%», — объяснила глава Минздрава.

По ее словам, «это очень хороший показатель». Кроме того, в России увеличилась пятилетняя выживаемость.

Смертность зависит от заболеваемости и от летальности. Этот показатель остается относительно стабильным, подчеркнула Скворцова.