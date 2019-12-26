Властям Кубани предложили наладить сообщение между Краснодаром и Анапой

Властям Кубани предложили наладить железнодорожное сообщение между Краснодаром и Анапой. С таким предложением выступил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

По словам Карпова, власти Кубани могут наладить движение по Крымскому мосту к лету 2020 года. Как отмечает представитель крымского Минтранса, ближайшим городом-миллионником является Краснодар, но сообщение с ним не налажено. Поэтому перевозчики сейчас занимаются тем, чтобы рассчитать потребность в маршруте, пассажиропоток, а также экономическую целесообразность.

Как отметил Сергей Карпов, руководство Краснодарского края уже получило соответствующее предложение от властей Крыма. Возможно, что будет запущено пригородное сообщение Керчи и Анапы, а поезд из Анапы станет ходить в Феодосию, рассказал министр.