Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал ситуацию с американскими санкциями против российского газопровода «Северный поток — 2», он отметил, что трудно сказать, на какие еще меры готов пойти Вашингтон.

«Американцам удалось практически полностью заблокировать работу иностранных компаний, предоставлявших "Газпрому" свои суда для укладки труб. Неизвестно, что Белый дом может еще предпринять», — объяснил политолог в комментарии для издания «Украина.ру».

При этом эксперт отметил, что до терактов и взрывов на трубопроводе Вашингтон не опустится, ведь это будет означать никому не выгодное объявление войны.

«В том, что на трубопроводе могут быть теракты, я сильно сомневаюсь. Нет, теракты возможны везде и всегда, но я сомневаюсь, что США на такое решатся. Потому что это международный терроризм и это уже объявление войны», — добавил Ищенко.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал проект оборонного бюджета страны на 2020 год. В документе среди прочего были прописаны санкции, которые американская сторона вводит против всех компаний-участниц строительства газопровода «Северный поток — 2». Данные ограничения скажутся в первую очередь на странах и предприятиях Европы. Так, многие страны высказались крайне негативно касательно этих действий США, Канцлер Германии Ангела Меркель в связи со сложившимися обстоятельствами заявила, что ФРГ не потерпит никаких экстерриториальных санкций, а изучит документ и примет ответные меры.