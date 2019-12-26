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13:55   26 Декабря 2019
Россия

Голикова объяснила, почему 31 декабря будет рабочим днем в 2019 году

Голикова объяснила, почему 31 декабря будет рабочим днем в 2019 году

31 декабря в этом году будет рабочим днем, потому что для принятия решения по поводу выходного нужны более длительные сроки. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в четверг, 26 декабря. 

«Есть же определенные ограничения. Трудовое законодательство устанавливает сроки, за которые должно быть принято решение о выходном дне», — уточнила она.

Голикова подчеркнула, что не только она, но и все члены правительства планируют работать в предпраздничный день. Вице-премьер отметила, что даже если бы 31 декабря сделали выходным, они бы продолжали работать.

Депутаты от ЛДПР в ноябре предложили сделать 31 декабря официальным выходным днем и при этом сохранить число нерабочих праздничных дней. Письмо с соответствующим предложением было направлено председателю правительства Дмитрию Медведеву. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #голикова #31 декабря

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