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13:37   26 Декабря 2019
Россия

Электрификация Крымской железной дороги займет пять лет

Электрификация Крымской железной дороги займет пять лет

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец заявил, что проект по электрификации Крымской железной дороги будет реализован в течение пяти лет. Об этом глава Росжелдора сообщил в ходе встречи первого поезда по маршруту Москва – Симферополь.

«(Для выполнения работ по электрификации) нужно сделать проектирование, после получить положительный отзыв Главгосэкспертизы, реализовать проекты в установленные сроки. Первый год предусматривается проектирование, дальше в течение трех-четырех лет строительство», — отметил Чепец.

Железная дорога от города Керчь после Крымского моста идет на север Крыма до Джанкоя. Делая крюк, полотно возвращается в южную часть полуострова до Симферополя и после до тупиковой станции — Севастополя. Часть дороги до Джанкоя, как и Крымский мост, не электрифицирована. Железнодорожное полотно от Джанкоя до Севастополя электрифицировано, но поезда ходят на постоянном токе, вместе переменного.

Электрификация Крымской железной дороги займет пять лет

По словам руководителя Росжелдора, работы по электрификации будут проведены в два этапа: на первом месте Крымский мост и участок пути Керчь – Джанкой. Потом на участке Джанкой – Севастополь будет проведена замена оборудования. В результате всех работ поезда будут передвигаться по всему участку Крымской железной дороги используя переменный ток. Для этого также необходимо будет построить заново линии электропередачи, системы автоматики и подстанции.

23 декабря было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. К лету 2020 года помимо рейсов по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь планируют также пустить дополнительные рейсы из других городов.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #крым #крымский мост #железная дорога #электрификация

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