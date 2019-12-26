Электрификация Крымской железной дороги займет пять лет

Руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Владимир Чепец заявил, что проект по электрификации Крымской железной дороги будет реализован в течение пяти лет. Об этом глава Росжелдора сообщил в ходе встречи первого поезда по маршруту Москва – Симферополь.

«(Для выполнения работ по электрификации) нужно сделать проектирование, после получить положительный отзыв Главгосэкспертизы, реализовать проекты в установленные сроки. Первый год предусматривается проектирование, дальше в течение трех-четырех лет строительство», — отметил Чепец.

Железная дорога от города Керчь после Крымского моста идет на север Крыма до Джанкоя. Делая крюк, полотно возвращается в южную часть полуострова до Симферополя и после до тупиковой станции — Севастополя. Часть дороги до Джанкоя, как и Крымский мост, не электрифицирована. Железнодорожное полотно от Джанкоя до Севастополя электрифицировано, но поезда ходят на постоянном токе, вместе переменного.

По словам руководителя Росжелдора, работы по электрификации будут проведены в два этапа: на первом месте Крымский мост и участок пути Керчь – Джанкой. Потом на участке Джанкой – Севастополь будет проведена замена оборудования. В результате всех работ поезда будут передвигаться по всему участку Крымской железной дороги используя переменный ток. Для этого также необходимо будет построить заново линии электропередачи, системы автоматики и подстанции.

23 декабря было открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. К лету 2020 года помимо рейсов по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь планируют также пустить дополнительные рейсы из других городов.