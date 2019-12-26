Песков опроверг наличие предметных разговоров об освобождении малоимущих от части налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждение различных изменений ведется всегда, однако никаких предметных разговоров по этому поводу сейчас нет. Об этом сообщает РИА Новости.

Предметных таких разговоров или решений на этот счет не существует. Что касается обсуждения различных сценариев, вариантов, они ведутся на постоянной основе», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, идут ли какие-то переговоры об отмене части налогов для малоимущих семей.

Ранее российские СМИ неоднократно писали о том, что, предположительно, ведется активное обсуждение данного вопроса властями.