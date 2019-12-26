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13:48   26 Декабря 2019
Россия

Видео с места покушения на главу района под Воронежем появилось в Сети

Видео с места покушения на главу района под Воронежем появилось в Сети

Кадры с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова появились в Сети. Видео опубликовал «Вести Воронеж» в четверг, 26 декабря.

На кадрах заметно, что территория оцеплена, на месте инцидента работают взрывотехники, пожарные и полицейские.

Напомним, взрыв прогремел у дома Фролова, он прогревал автомобиль перед поездкой. Как пишут местные СМИ, чиновник травмировал ногу,  его жизни ничего не угрожает.

По факту взрыва заведено дело о покушении на убийство.

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Автор: Арсений Аскольский
#покушение #воронеж

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