Видео с места покушения на главу района под Воронежем появилось в Сети

Кадры с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова появились в Сети. Видео опубликовал «Вести Воронеж» в четверг, 26 декабря.

На кадрах заметно, что территория оцеплена, на месте инцидента работают взрывотехники, пожарные и полицейские.

Напомним, взрыв прогремел у дома Фролова, он прогревал автомобиль перед поездкой. Как пишут местные СМИ, чиновник травмировал ногу, его жизни ничего не угрожает.

По факту взрыва заведено дело о покушении на убийство.