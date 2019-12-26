Вожатый лагеря уволился после публикации фото с детьми, лежащими в форме свастики

Вожатый из лагеря «Чайка» на Алтае уволился после того, как опубликовал у себя Instagram фото с изображением детей, лежащих на полу в виде свастики. Об этом стало известно в четверг, 26 декабря.

Он объяснил, что поступок не нес в себе никакого злого умысла, не было цели унизить честь и достоинство людей или разжечь какую-либо ненависть или вражду. Вожатый отметил, что увольняется с работы и не будет заниматься педагогической деятельностью.

«Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо», – пояснил вожатый в своем аккаунте.

Бывший учитель подчеркнул, что является патриотом России, платит налоги и отслужил в армии. Молодой человек назвал свой поступок недопустимым и добавил, что не хотел разжечь ненависть и нетерпимость публикацией поста.

Ранее ситуацию прокомментировали в минздраве Алтайского края. Сообщалось, что фото было сделано во время подготовки к новогоднему празднику, а дети пытались изобразить «звездочку».