Угрозы кибербезопасности России стали перманентными, заявил Песков

Предложения России по созданию механизмов обеспечения кибербезопасности, которые она неоднократна делала на международном уровне, пока не находят ответа.

Об этом в четверг журналистам заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Также он назвал перманентным явлением киберугрозы в адрес России, добавив, что меры по обеспечения кибербезопасности в нашей стране предпринимаются именно исходя из наличия внешней угрозы.