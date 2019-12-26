Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

 Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

 Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя

Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя
Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

 ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии
Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

Медведев уволил торгпреда России в Индии Тарасюка

 Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Баронова рассказала о разрыве с оппозицией после выяснения методов работы Ходорковского

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

Полиция Белоруссии задержала 22-летнего россиянина по подозрению в педофилии

 Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя

Ищенко убежден, что понять следующие шаги США в отношении «Северного потока — 2» нельзя
Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

Эксперт заявил, что россияне сопереживают Сирии как братскому народу

 ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии

ООН призвали положить конец власти террористов ПНС в Ливии
13:49   26 Декабря 2019
Россия

Угрозы кибербезопасности России стали перманентными, заявил Песков

Угрозы кибербезопасности России стали перманентными, заявил Песков

Предложения России по созданию механизмов обеспечения кибербезопасности, которые она неоднократна делала на международном уровне, пока не находят ответа.

Об этом в четверг журналистам заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Россия неоднократно выступала инициатором и предлагала нашим визави на международном уровне механизмы сотрудничества по борьбе с киберугрозой, но эти наши предложения всегда натыкались на глухую стену непонимания», - отметил пресс-секретарь главы государства.

Также он назвал перманентным явлением киберугрозы в адрес России, добавив, что меры по обеспечения кибербезопасности в нашей стране предпринимаются именно исходя из наличия внешней угрозы.

Угрозы кибербезопасности России стали перманентными, заявил Песков

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #песков #политика #весь мир #кибербезопасность #киберугроза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...